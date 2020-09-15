Türkiye Cumhuriyeti’nde 1961-1980 Güç Odaklarının Mücadelesi

Bu kitap “Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabıdır. Kitapta 1961-1980 yılları arasındaki olaylar ele alınmaktadır. Bu dönem, çalkantılı, istikrarsız, acıların yaşandığı ve hâlâ açıklığa kavuşturulamamış olayların olduğu bir dönemdir.

William Faulkner’in dediği gibi, “Geçmiş asla ölü değildir, geçmiş, geçmiş bile değildir.”

Ancak tarih insanlığın geçmişten hiçbir şey öğrenmediğini de göstermektedir.

Umarız bu kitap bu düşüncenin aksinin oluşumuna katkı sağlar.

Bu kitapta yaşanan olaylar, olgularla desteklenen neden ve sonuç ilişkileri çerçevesinde incelenmeye çalışılmaktadır:

– Adnan Menderes, 25 Mayıs 1960 günü erken seçim kararı alındığını açıklasaydı ne olurdu?

– Talat Aydemir’in 22 Şubat 1962 darbe girişiminde yaşanılan en kritik an neydi?

– 1961’de kurulan Türkiye İşçi Partisi, başarılı olsaydı, Türkiye yine de sağ-sol

çatışmasının içerisine girer miydi?

– 12 Mart Sıkıyönetim Mahkemelerinde görülen davaların asıl hedefinde kimler vardı?

– Kıbrıs Barış Harekâtı’nın başarısının arkasında hangi nedenler bulunmaktaydı?

– Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Kocatepe Muhribi nasıl batırıldı?

– Siyasal İslam nedir? Milli Nizam Partisi’nin kuruluşunda fikir babalığını kim oynadı?

– Bülent Ecevit’in 18 Eylül 1974’te başbakanlıktan istifa etmesi bir siyasal gaf mıydı?

– Süleyman Demirel, Amerika’nın 1974’te uyguladığı silah ambargosuna karşı nasıl tepki verdi?

– 5 Haziran 1977 seçimlerine beş hafta kala, 1 Mayıs 1977 günü yaşanılan Taksim Olayları’nın amacı ne olabilirdi?

– Kontrgerilla bilmecesi nedir?

– Bülent Ecevit, ABD’nin hangi durumlarda diğer ülkelerin içişlerine müdahale ettiğini düşünüyordu?

– Bülent Ecevit, Demirel’in yetkileri artırılmış cumhurbaşkanının halkoyu ile seçilmesi teklifini neden reddetti?

– 12 Eylül darbesi ile ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin ilişkisi nedir?

– 11 Eylül günü devam eden anarşi, 12 Eylül sabahı nasıl bir bıçak gibi kesildi?